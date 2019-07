"Blue Hour" mit der MGL-Bigband

Am morgigen Donnerstag präsentiert die Bigband des Meranier-Gymnasiums Lichtenfels ihre beliebte "Blue Hour" - ein Abend voller Swing, Funk, Latin und auch Rock. Die vollzählige MGL-Bigband unter der Leitung von Iris Arnal spielt Evergreens aus dem Bigbandrepertoire wie "Sing Sing Sing", fetzige Nummern à la "Gonna fly now", große Balladen ("Feeling Good") und Stücke, die aus Filmen bekannt sind ("Probier's mal mit Gemütlichkeit"). Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, Spenden sind erwünscht. Beginn ist um 19 Uhr in der Turnhalle des Meranier-Gymnasium. Foto: privat