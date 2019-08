BLSV sucht wieder die "stillen Stars"

Der BLSV-Sportkreis Kronach ist wieder auf der Suche nach den "stillen Stars". Der BLSV-Sportbezirk Oberfranken hatte im vergangenen Jahr die Veranstaltung "Stille Stars" ins Leben gerufen. Die Ehrungen fanden Ende 2018 erstmals im Schützenhaus Kronach statt. Dort wurden Personen aus dem Sportbezirk Oberfranken geehrt, die sonst nur wenig in Erscheinung treten, zum Beispiel Reinigungskräfte für Sportheime, Bewirtung in Sportheimen, Platzwarte, sonstige Gehilfen bei anfallenden Aufgaben etc.

Immer für den Verein da

In diesem Jahr soll die Veranstaltung am Donnerstag, 10. Oktober, wieder im Schützenhaus Kronach stattfinden. Nachfolgend nochmals die Bedingungen für die vorgeschlagenen Personen aus den Vereinen, welche sie erfüllen müssten, um dafür infrage zu kommen. Als "stille Stars" sollten Personen gemeldet werden, die immer da sind und auf die sich der Verein stets verlassen kann, egal, um welche Aufgabe es geht - als Helfer im Hintergrund oder gute Seele des Vereins. Ob beim Aufräumen nach Versammlungen geholfen wird, jahrelange Tätigkeit als Kassenwart oder als Helfer bei Wettkämpfen - stille Stars engagieren sich ehrenamtlich und übernehmen Aufgaben und Verantwortung.

Die zu Ehrenden dürfen eine Begleitperson mitbringen. Es werden drei Personen pro Sportkreis geehrt. Sie erhalten eine Urkunde und ein Präsent. Ausgeschlossen als zu Ehrende sind Politiker oder Funktionsträger, es sollen Personen sein, die sonst nicht mit den üblichen BLSV- Ehrungen ausgezeichnet werden können. Aktive Sportler, Wettkampfteilnehmer oder Gewinner, die über die Landkreise geehrt werden, sind ebenso ausgeschlossen.

Vorschläge bis Ende August

Ehrungsvorschläge sind bis Ende August einzureichen. Bei mehr als drei Vorschlägen trifft der Sportkreis die Auswahl. Vorschläge sollten eingereicht werden beim BLSV-Kreisvorsitzenden Mario Schmid, Am Fallenholz 22, 96346 Wallenfels, E-Mail: blsv.mario@outlook.de oder munda.schmid@arcor.de bzw. beim BLSV-Bezirk Ofr.: martin.tupy@blsv.de eh