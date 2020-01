BLSV-Preis für Irene Karger

Im Rahmen der Weihnachtsfeier des TSV Staffelbach nahm Irene Karger aus den Händen des Kreisvorsitzenden des Bayerischen Landessportverbands (BLSV), Carsten Joneitis, eine hohe Auszeichnung entgegen. Ihre außergewöhnlichen Leistungen für ihren Heimatverein TSV Staffelbach wurden mit der Überreichung des BLSV-Preises "Stiller Star" gewürdigt.

Karger engagiert sich seit mehreren Jahren für den gesamten Gastronomiebereich des Sportheims. Dabei fanden in den vergangenen Jahren mehr als 300 Veranstaltungen statt, die sie allesamt organisierte. Darüber hinaus ist sie in der Küche und an der Ausschanktheke aktiv. Sie habe immer ein offenes Ohr für die Vereinsmitglieder, kümmere sich um schriftliche Angelegenheiten und sei im Hintergrund die gute Seele des Vereins, heißt es in einer Mitteilung des TSV weiter. Der Kreisvorsitzende Joneitis stellte fest, dass "Stille Stars" unentbehrliche und unverzichtbare Stützen eines Vereins seien. Sie stellten sich nie in den Fokus, sondern überließen das Anderen. Irene Karger erfülle diese Anforderungen vorbildlich. red