BLSV ehrt die Besten

Am Samstag, 23. November, findet im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil die alljährliche Sportgala des BLSV-Sportkreises Haßberge statt. Der Kreisverband Haßberge des Bayerischen Landessportverbandes erwartet über 150 Sportler aus den unterschiedlichsten Disziplin. Die Besten werden gewürdigt. Zudem werden in diesem Jahr, wie der BLSV weiter mitteilte, über 25 Ehrenamtliche von der Köchin bis zum Vorstandsvorsitzenden aus den Vereinen für ihre Verdienste ausgezeichnet. Denn ohne diese vielen Helfer, die zum großen Teil im Hintergrund wirken, würde so mancher Erfolg überhaupt nicht möglich sein, betont der BLSV. Vereine sind der Grundstock eines jeden Sportlers. Vor dem offiziellen Teil (ab 20 Uhr) lädt der BLSV-Sportkreis Haßberge die angemeldeten Sportler ab 18.30 Uhr zu einem Buffet ein. Am Samstagnachmittag ab 15 Uhr ehrt die BSJ Haßberge die Kinder und Jugendlichen, welche sich durch sportliche Leistungen empfohlen haben. BSJ ist die Bayerische Sportjugend, die zum BLSV gehört. red