"Bloß Blech" gibt sich weihnachtlich

"Bloß Blech" gibt am Sonntag, 22. Dezember, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Höchstadt ein Weihnachtskonzert. Wie man es von "Bloß Blech" kennt, werden viele Musikstile durchgewürfelt. Zu hören gibt es Klassiker, wie "Tochter Zion" oder "Stille Nacht", aber auch Rockiges wie "The Sound of Silence" von Simon and Garfunkle oder "Perhaps Love" von John Denver. Besonders freut sich die Band, ein Medley aus der Oper "Hänsel und Gretel" zum Besten zu geben. Der Eintritt ist frei; die Musiker freuen sich über eine Spende. red