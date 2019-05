Der Flötenkreis Rosmarie von der Neuen Musikschule Eppingen kommt wieder einmal nach Bamberg. Zu hören sind die jungen Flötisten am kommenden Donnerstag, 30. Mai, um 17 Uhr im Botanischen Garten, am Freitag, 31. Mai, um 11 Uhr in der Heilig-Grab-Kirche und am Samstag, 1. Juni, um 11 Uhr in der Kirche St. Elisabeth im Sand. Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Georg Friedrich Händel, Krämer und van Eyck. Der Eintritt ist frei. red