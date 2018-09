BLLV besucht Baumwipfelpfad

Der BLLV-Kreisverband Ebern lädt am Mittwoch, 26. September, zu seiner ersten Veranstaltung im neuen Schuljahr ein. Ziel ist der Baumwipfelpfad bei Ebrach. Alle Interessenten treffen sich um 15 Uhr am dortigen Parkplatz, von wo aus die Tour startet. Danach fahren die Teilnehmer nach Handthal ins Steigerwaldzentrum und bekommen dort eine rund einstündige Führung geboten. Zudem besteht die Möglichkeit, die Ausstellung des Tier- und Jagdmalers Willi Schütz zu besichtigen. Der Tag klingt bei einer gemütlichen Einkehr im "Brunnenhof" in Handthal aus. Anmeldungen nimmt bis 21. September Vorsitzende Birgit Finzel unter der Telefonnummer 09533/387973 entgegen. red