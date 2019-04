Blitzturnier und mehr

Das Jubiläumsjahr "60 Jahre Schachklub Marktleugast" wird am kommenden Freitag mit einer Kreis-Blitzeinzelmeisterschaft eröffnet. Das Turnier beginnt um 19.30 Uhr im Saal des St. Martinsheimes in Marktleugast. Die Teilnehmer werden gebeten, die Parkplätze an der Abzweigung zum Antoniusweg, in der Ortsmitte bei der Raiffeisenbank oder beim Kindergarten zu nutzen. Gehbehinderte können bis zum Veranstaltungsort vorfahren, einzelne Parkplätze sind dort vorhanden. Bereits um 18 Uhr beginnt die Mitgliederversammlung des Schachkreisverbandes Hof-Bayreuth-Kulmbach im St. Martinsheim, St.-Antonius-Weg 31 in Marktleugast. red