Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 8. Juli, um 19 Uhr im Mehrzweckraum der ehemaligen Grundschule, Schulweg 6, statt. Die Tagesordnung beinhaltet unter anderem die Vergabe der Arbeiten für Blitzschutz an gemeindlichen Gebäuden. Des Weiteren sind die Straßenbeleuchtung für den Wiesenweg in Beikheim sowie die Sanierung der Leichenhalle am Friedhof Beikheim Thema. red