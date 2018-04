"Blitzmarathon": Sieben sind zu schnell

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Lichtenfels fanden am Mittwoch im Rahmen des "Blitzmarathons" zwei Laserkontrollen statt. Am Vormittag wurde von den Beamten in der Tempo-30-Zone in der Wittelsbacher Straße vor einer caritativen Einrichtung eine Messung mit der Laserpistole durchgeführt. Dabei musste nur ein Fahrzeugführer verwarnt werden. Eine weitere Lasermessung fand am Nachmittag auf der Kreisstraße LIF 9 zwischen Neuensee und Neuensorg statt. Hier wurden insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer beanstandet. Der Schnellste fuhr bei erlaubten 60 mit 87 km/h in die Kontrolle. Ihn erwartet eine Anzeige mit einem Bußgeld von mindestens 70 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.