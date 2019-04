Blitzeinschlag spaltet Eiche

Ein alter Tipp bei Gewitter, der sich noch hartnäckig in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat, besagt: "Eichen sollst du meiden, Buchen sollst du suchen". Dass dies allerdings kein vollkommener Quatsch ist und man bei Gewitter nie unter einem Baum Schutz suchen sollte, beweist das Bild rechts. An einem Baum in einem Waldstück bei Wolfsdorf hat ein Blitzeinschlag ganze Arbeit geleistet.

Wipfel abgerissen

Getroffen hat der Blitz eine massive, gesunde Eiche. Durch die Gewalt der Natur wurde der Baum vollkommen entrindet und zersplittert. Der Wipfel des Baumes riss ab und steckt nun senkrecht im Stammholz. Im Umkreis von etwa sechs Metern liegt die Rinde verstreut.

Fällung gefährlich

Da eine Fällung sehr gefährlich ist, wird der Baum wahrscheinlich als Totholz Insekten und anderem Getier als Nahrung und Unterschlupf dienen.