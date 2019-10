Blinklicht übersehen: Abbiegeunfall

Vor der Sparkassenfiliale in Maßbach ereignete sich am Mittwoch, gegen 8.30 Uhr, ein Kleinunfall mit Sachschaden. Eine 21-jährige Fahrerin hielt ihren Opel in der Poppenlauerer Straße an, um nach links in Richtung der Kundenparkplätze der Sparkassenfiliale abzubiegen. Ein nachfolgender 20-jähriger Ford-Fahrer bemerkte kein Blinklicht und setzte deshalb zum Überholen an. Beim Abbiegevorgang der 21-Jährigen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei nach ersten Schätzungen auf ca. 8000 Euro. pol