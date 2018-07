Blinker verursacht Zusammenstoß

pol



Etwa 8000 Euro Gesamtsachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag ereignete. Ein 25-jähriger VW-Fahrer wollte aus der Firmenausfahrt Am halben Weg auf die Staatsstraße 2244 einfahren und nahm fälschlicherweise an, dass ein 74-jähriger Fahrer eines Seat , welcher den Blinker noch an hatte, abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, verletzt wurde glücklicherweise niemand.