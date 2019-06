Hausen bei Bad Kissingen vor 17 Stunden

Blinker übersehen

3500 Euro Schaden ist bei einem Auffahrunfall an der Oberen Saline am Mittwoch entstanden. Eine 50-jährige Autofahrerin fuhr gegen 17 Uhr in Richtung Hausen und wollte nach links in Richtung Reitanlag...