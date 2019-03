Blinker übersehen: 5000 Euro Schaden

Ein 24-jähriger Mann befuhr am Mittwoch um 8.15 Uhr mit seinem Pkw die Nordgauer Straße und wollte nach links in einen Parkplatz einbiegen. Er setzte hierfür seinen Blinker, dies übersah jedoch eine hinter ihm fahrende 34-jährige Frau und wollte mit ihrem Pkw rechts an ihm vorbeifahren. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.