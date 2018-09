Blindenbund hält Stammtisch

Der nächste Stammtisch des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes (BBSB) findet am Dienstag, 11. September, von 15 bis 17 Uhr in der Gaststätte "Walfisch", Obere Vorstadt 8 (Nähe Ritterkapelle) in Haßfurt statt. Klaus Weber vom Sozialdienst referiert zu dem Thema "Das leistet der Sozialdienst des BBSB für Sehgeschädigte". Die Veranstaltung leitet Michael Schulz aus Haßfurt, der unter der Telefonnummer 09521/5352 zu erreichen ist. Alle Interessierten sind dazu willkommen. red