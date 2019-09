"Blick zurück nach vorne!" ist das Motto bei einem Treffen in der Pfarreiengemeinschaft Saalekreuz am Montag, 30. September, im Pfarrheim von Elfershausen. Bei dem Treffen geht es darum, wie die Kirche vor Ort in Zukunft gestaltet werden kann. Beginn ist um 19.30 Uhr, das Ende gegen 20.30 Uhr. sek