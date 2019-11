Blick zurück in die Medizingeschichte

Ein Blick zurück in die Geschichte der Medizin - das ist die Idee hinter der Medizinhistorischen Vortragsreihe an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Im Wintersemester veranstaltet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin zwei Vorträge: Die erste Veranstaltung am Montag, 2. Dezember, beschäftigt sich mit griechischen Heilkulten, die zweite am Donnerstag, 20. Januar, mit der Geschichte des Trauma-Konzepts in Deutschland. Die Vorträge im Kollegienhaus beginnen um 18.15 Uhr im Hörsaal 1016, Kollegienhaus, Universitätsstraße 15, in Erlangen, Eintritt frei. red