Blick zurück auf 69 lehrreiche Jahre

Eine Ausstellung mit Bildern aus den zurückliegenden 69 Jahren zeigte den Einsatz der Privatschule, die als staatlich anerkannte Berufsfachschule den Mittleren Bildungsabschluss vergeben kann. Schulleitung und Lehrkräfte standen den zahlreichen interessierten Eltern als Ansprechpartner zur Verfügung.

Auch viele ehemalige Schüler kamen gerne an ihre alte Wirkungsstätte zurück, um sich mit ehemaligen Weggefährten über die Zeit an der PWS zu unterhalten. Im großen EDV-Saal wurde gezeigt, wie mit der aktuellen Software gearbeitet wird. In einem weiteren Klassenzimmer lagen Inhalte des Probeunterrichts und der Abschlussprüfungen aus. Gleichzeitig lief eine Beamer-Präsentation, die über den Zugang und den Abschluss an der Wirtschaftsschule informierte.

Ferner wurden Exponate ausgestellt, die im Unterrichtsfach "Mensch und Umwelt" erstellt worden waren. Im Nebengebäude wurde in einem Raum das Wahlfach CAD vorgestellt. Hier konnte man sehen, was die Schüler am Computer konstruiert und dann handwerklich nachgebaut hatten. Im Obergeschoss wurde schon vor zwei Jahren ein Großraumbüro für das Übungsunternehmen eingerichtet, das Arbeitsplätze für 18 Schüler bietet. Das Unternehmen, das mit weiteren Übungsfirmen in ganz Bayern zusammenarbeitet, hat den Namen "flechterla", was auf den Standort Lichtenfels als deutsche Korbstadt hinweisen soll. red