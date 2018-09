Blick in die virtuelle Zukunft der Produktion

Gern wird von Digitalisierung in der Produktion gesprochen und häufig fällt das Stichwort von Industrie 4.0, der vierten industriellen Revolution. Was das bedeutet, erschließt

sich erst bei der Betrachtung einzelner Technologien. Und nicht immer ist in der Industrie flächendeckend im Einsatz, was auf vielen Handys bereits verfügbar ist.

Beliebte Handyspiele wie "Pokemon Go" nutzen eine Technologie, die Augmented Reality genannt wird - also die Überblendung von realen mit künstlich erzeugten Bildern. Die gleiche Technologie kann in Unternehmen am Arbeitsplatz eingesetzt werden, um beispielsweise komplexe Montagen zu erleichtern, die Ausbildung zu ergänzen oder Reparaturen zu ermöglichen, für die ein Experte am anderen Ende der Welt sitzt, anstatt mit hohen Reisekosten vor Ort zu sein.

Solche und andere Themen konnten 28 Teilnehmer in Neukenroth beim 7. IZK-Unternehmerfrühstück im Rahmen eines Vortrags von Prof. Dr. Jens Grubert von der Hochschule Coburg erleben. Er konnte plastisch darstellen, wo sich die Technologie zur Zeit befindet, wie sie eingesetzt werden kann und wohin die Reise geht.

Die Organisatoren des Frühstücks sind begeistert. "Schon lange wollte ich das Thema aufgreifen und bin glücklich, dass es heute geklappt hat", sagt Hendrik Montag-Schwappacher, Geschäftsführer des Innovations-Zentrums Region Kronach (IZK). "Ich bin überzeugt davon, dass wir dieser Technologie in Zukunft noch in vielfältiger Form begegnen werden: bei Ärzten ebenso wie im Möbelfachgeschäft und in der Industrie."

Die Diskussion der anwesenden Unternehmer zeigte, dass einige der Betriebe bereits mit Augmented Reality arbeiten, wohingegen andere nun mit Grubert einen passenden Ansprechpartner für ihre eigenen Ideen haben. Im Anschluss konnten sich die Teilnehmer der Veranstaltung mit Hilfe von AR-Datenbrillen von den Möglichkeiten überzeugen, die jetzt und künftig zur Verfügung stehen.

Das ist Digitalisierung zum Anfassen - auch wenn die Bilder nur im Rechner entstanden sind. Und der Nutzen? Wenn Mitarbeiter mit derartiger technischer Unterstützung leichter, schneller und mit weniger Fehlern auch komplexe Aufgaben angehen können, dann ist allen gedient: insbesondere den Kunden, für die letztlich jedes Unternehmen tätig ist. red