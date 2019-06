Blick in die Schlösser

Am Wochenende bietet die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage zwei Sonderführungen an: Neues Schloss, Bayreuth: Sonntag, 9. Juni, 10.30 Uhr: "Musik liegt in der Luft ..."; ein Blick in die Musikzimmer, Treffpunkt: Neues Schloss, Ludwigstraße 21. Anmeldung unter Telefon 0921/75969-21. Schloss und Park Eremitage: Sonntag, 9. Juni, 15 Uhr: "Helden, Götter, Geister in der Eremitage"; Führung mit Workshop. Geeignet für Familien mit Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Anmeldung unter 0921/7596937. red