Blick in die "kleine Welt"

Zu einer Ausstellung "Schmetterlinge unserer Heimat" hatte die evangelische Kirchengemeinde Schmölz in die ehemalige Schule Schneckenlohe eingeladen.

Naturbilder von Gudrun und Werner Knoth von Schmetterlingen und anderen Insekten stießen bei den Besuchern auf großes Interesse. Dabei zeigten sich die gerade Kinder des evangelischen Kindergartens Schneckenlohe ganz engagiert und wissbegierig.

Bei der Eröffnung dankte Pfarrer Gerald Munzert den beiden Hobbyfotografen für ihr Engagement. Bürgermeister Knut Morgenroth sprach ebenfalls seinen Dank dafür aus, dass mit den ausgestellten Bildern der vergangene Sommer in Erinnerung gebracht wurde. Er animierte aber auch dazu, weiter die heimische Tierwelt an Wegesrändern und Wiesen näher zu beobachten und zu schützen.

Gemeinde leistet Beitrag

Morgenroth betonte, dass seitens der Gemeinde Schneckenlohe durch das Anlegen von Blühstreifen und Streuobstwiesen auf gemeindlichen Ausgleichsflächen ein Beitrag zum Erhalt einer intakten Natur geleistet werde.

Durch Radtouren und Wanderungen ist das Ehepaar Knoth auf die Idee gekommen, die "kleine Welt", also die Insekten, näher zu beobachten. "Dann haben wir zum Foto gegriffen", erklärte Werner Knoth. Er betonte, dass in einem Umkreis von circa 25 Kilometern um Mannsgereuth fotografiert wurde. Da es nicht ausgeschlossen werden könne, dass einige dieser Insekten, bedingt durch Umwelteinflüsse und Eingriffe in die Natur, verschwänden, habe man auch ein Buch geschrieben. Dieses solle den Nachkommen später vermitteln, was es bei uns gegeben habe.

Viele Besucher waren begeistert von den schönen Bildern. Nach Abschluss der Veranstaltung überbrachte das Ehepaar Knoth freiwillige Spenden in Höhe von 69 Euro, zweckgebunden für den Kindergarten Schneckenlohe, an die Kirchengemeinde Schmölz. wkn