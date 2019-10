Blick in die Geschichte des Erzbistums

Der Domkapitular Norbert Jung, unter anderem verantwortlich für Kunst und Kultur in der Erzdiözese Bamberg und einst Kaplan in der Herzogenauracher Pfarrei St. Maria Magdalena, gehört seit Jahren zu den Referenten beim Heimatverein Herzogenaurach, die in ihren Vorträgen die Zuhörer in ihren Bann ziehen.

Am Donnerstag, 24. Oktober, spricht Jung an seiner früheren Wirkungsstätte über die 200-jährige Geschichte des Hochstifts Bamberg. Am 1. April 1818 erließ Papst Pius VII. die Bulle (Gesetz), durch die im Rahmen der Neuordnung der katholischen Kirche im damaligen Königreich Bayern die Diözese Bamberg zum Erzbistum aufstieg. Das damals bereits über 800 Jahre alte Bistum Bamberg wurde zum Erzbistum erhoben und ihm wurden gleichzeitig die Bistümer Würzburg, Eichstätt und Speyer untergeordnet.

Der Vortrag von Norbert Jung nimmt das 200. Jubiläum dieses Ereignisses im alten Hochstift zum Anlass, um dessen Vorgeschichte, das heißt vor allem die Säkularisation des alten Hochstifts, die Umwälzungen der Napoleonischen Zeit, das Konkordat von 1817 sowie die ersten Jahre des jetzigen Erzbistums zu beleuchten.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Saal der Sing- und Musikschule. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. gä