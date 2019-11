Blick in den Nachthimmel

"Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel" - und am Dienstag, 3. Dezember, übernimmt dies das P-Seminar ,,Astronomie" des Jack-Steinberger-Gymnasiums mit einem Sternbeobachtungsabend für Kinder und Jugendliche (bis 17 Jahre), den die Schüler organisieren. Dieser findet in der Sternwarte der Schule ab 17.30 Uhr statt und wird voraussichtlich um 20 Uhr enden. Interessierte werden um 17.30 Uhr am Haupteingang der Schule in Empfang genommen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten die Schüler um eine Anmeldung bis zum 2.Dezember. E-Mail an alisameiser@gmx.de mit Namen, Alter und einer kurzen Bestätigung/Zusage zur Teilnahme. Foto: Markus Hehn