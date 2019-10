Blick in das Seelenleben der Kleinsten

Zum Internationalen Tag der seelischen Gesundheit wird ab kommenden Mittwoch in der Galerie im Landratsamt die Ausstellung "KinderSprechStunde" gezeigt. In der Wanderausstellung des Bayerischen Gesundheitsministeriums sind Bilder und Zeichnungen mit Geschichten, Hoffnungen und Wünschen von Kindern psychisch und an Sucht erkrankter Eltern zu sehen. Entstanden ist die Ausstellung in Zusammenarbeit des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege mit dem Bayerischen Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung und dem Bezirkskrankenhaus Augsburg. Sie wendet sich an Interessierte, vor allem aber an alle, die privat oder beruflich mit Kindern zu tun haben, also Eltern, Großeltern, Erzieher oder Lehrer, und informiert darüber, dass schon kleinste Kinder psychische Störungen entwickeln können. Darüber hinaus motiviert sie dazu, den Kindern beizustehen und ihre Ressourcen zu fördern. Zu besichtigen ist die beeindruckende Schau in das Seelenleben der Kleinsten unserer Gesellschaft bis 15. Oktober zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes. red