Blick in Bibliotheken

Ulrike Wiese begab sich ein Jahr lang auf Reisen durch Deutschland, um 40 Bibliotheken zu fotografieren. Sie besuchte alte Klosterbibliotheken wie zum Beispiel jene in Waldsassen, aber auch hoch-modern gebaute und ausgestattete Universitätsbibliotheken wie etwa Freiburg und Cottbus.

Die Fotografin interessiert sich nach eigener Aussage "nicht nur für die Architektur der Bibliotheken, sondern auch die Infrastruktur im Inneren", also für die Lesesäle, Kinderecken, die modernen Medien und die Begehbarkeit der Regalreihen, Treffpunkte, Treppen und Aufzüge. "Es war eine spannende Aufgabe, die manchmal auch schwierig zu lösen war", sagt Ulrike Wiese, weil sie alle Reisen nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht habe.

Daraus entstanden ist eine Ausstellung, die bereits in der Stadtbibliothek in Erlangen und in der Universitätsbibliothek von Cottbus gezeigt wurde. In der Treppenhausgalerie der Stadtbücherei Forchheim ist die sehenswerte Ausstellung in der Zeit vom Donnerstag, 25. April, bis Dienstag, 16. Juli zu sehen.

Ulrike Wiese, die in Erlangen lebt, ist eine engagierte Architektur-Fotografin im Amateurbereich. Sie hatte bereits mehrere Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in und um Erlangen. Einige Ihrer Bilder wurden bei Wettbewerben angenommen. Sie ist Mitglied bei den Erlanger Foto-Amateuren, der Fotowerkstatt in Erlangen und leitet außerdem selbst eine Fotogruppe. In Vorbereitung ist gerade eine große Ausstellung über moderne Museumsarchitektur.

Die Vernissage zur Ausstellung findet am Freitag, 26. April, um 19 Uhr in der Stadtbücherei statt.