Für die Themenführung "Zutritt verboten - ein Blick hinter die Kulissen des Markgräflichen Opernhauses" am Samstag, 4. Januar, um 9 Uhr ist noch eine Anmeldung möglich. Trittsicherheit, feste Schuhe und Kondition sind erforderlich. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist an der Kasse des Markgräflichen Opernhauses. Anmeldung an der Museumskasse oder telefonisch unter 0921/75969-22. red