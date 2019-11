Blick hinter die Kulissen

"ETA trifft ..." ist seit der Spielzeit 2015/16 die Late-Night-Show im E.T.A.-Hoffmann-Theater. Durch den Abend geleiten Daniel Seniuk und Eric Wehlan. Das Duo, in der Show zu sehen als Showmaster E.T.A. (Daniel Seniuk) und Assistent Dirk (Eric Wehlan), lädt Schauspieler und Mitarbeiter in die Show ein - ungeschminkt und ohne Textvorlage. In Gesprächen, Videos, musikalischen Einlagen oder Spielen lernt das Publikum die Menschen kennen, die auf und hinter der Bühne des Theaters wirken. Die nächste Ausgabe findet am morgigen Samstag ab 21.30 Uhr in der Treffbar statt. Das Motto ist "30 Jahre Mauerfall". Als Topact hat sich "David Hasselhoff" angekündigt. Zu Gast sind die Ankleiderin Natalia Katssendorn und der Schauspieler Denis Grafe. Grafe ist seit der Spielzeit 2018/19 im Bamberger Ensemble und aktuell in "Faust 1 in 2" und "Sieben Nächte" (Premiere am 22. November) zu sehen. Der Eintritt ist frei. red