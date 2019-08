Bettina Wagner, Direktorin der Staatsbibliothek Bamberg, führt am morgigen Dienstag um 17 Uhr Interessierte im Rahmen einer kostenfreien Kuratorenführung rund eine Stunde lang durch die von ihr gestaltete Ausstellung "Ein königliches Geschenk. Die Bibliotheca Bipontina in Bamberg". Besonderer Höhepunkt des Angebots ist der abschließende Blick hinter die Kulissen: Die Gäste können den im internen Bereich der Bibliothek gelegenen historische Schauraum in Augenschein nehmen, der einen Großteil der prächtigen Zweibrücker Büchersammlung beherbergt, aufgestellt in Regalen aus dem Bamberger Dominikanerkloster von 1744 - und unter dem wachsamen Blick Karls II. August von Pfalz-Zweibrücken, dessen Porträt an zentraler Stelle platziert ist. Die aktuelle Ausstellung beschreibt den teils abenteuerlichen Weg der Zweibrücker Bibliothek nach Bamberg und zeigt ihre inhaltlichen Schwerpunkte anhand ausgewählter Exemplare. Treffpunkt ist im Eingangsbereich der Bibliothek, Neue Residenz, Domplatz 8. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red