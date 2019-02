Die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage bietet am Samstag, 9. Februar, um 9 Uhr einen Besuch des Opernhauses mit anschließender Themenführung "Zutritt Verboten - ein Blick hinter die Kulissen des Markgräflichen Opernhauses" an. Trittsicherheit, festes Schuhwerk und Kondition sind Voraussetzungen für die Teilnahme. Eine Anmeldung telefonisch unter 0921/7596922 oder heute ab 10 Uhr an der Museumskasse im Opernhaus ist unbedingt erforderlich. red