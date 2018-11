Blick hinter die Kulissen

Am Samstag, 8. Dezember, bietet die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage eine Sonderführung "Hinter die Kulissen des Opernhauses" an. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Museumskasse. Zur Teilnahme sind Trittsicherheit und Kondition erforderlich. Anmeldung persönlich oder per Telefon (0921/7596922) ab Samstag, 1. Dezember, um 10 Uhr an der Museumskasse im Markgräflichen Opernhaus. Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt (inklusive Führung). red