Die nächsten öffentlichen Führungen durch das Museum und die historischen Räume der Klosteranlage finden am morgigen Donnerstag, 24. Oktober, ab 14 Uhr und am Samstag, 25. Oktober, ab 13.30 Uhr statt. Die Führungen dauern zwischen 60 und 75 Minuten. Treffpunkt der Teilnehmer ist am Museumseingang. Weitere Auskünfte zu den Führungen sind unter der Telefonnummer 09573/337744 erhältlich. red