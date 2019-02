Blick hinter den Zaun

Nachdem die Bundespolizei im Jahr 2016 auf Teilen des Geländes der ehemaligen Warner Barracks heimisch geworden ist und dort das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum eröffnete, hat sich vieles hinter dem Zaun entwickelt. Doch aufgrund der Anforderungen an die Sicherheit konnten in der Vergangenheit nur wenige Bürger im Rahmen von Besichtigungen mit der VHS das Gelände im Osten der Stadt erkunden. Dies soll sich im Jahr 2019 zumindest für einen Tag ändern, teilt Pressesprecher Marcus Büchner mit. Am 7. Juli heißt die Bundespolizei alle Interessierten auf dem Gelände an der Zollnerstraße willkommen. Details zum Ablauf des Tages der offenen Tür sollen zeitgerecht bekanntgegeben werden. red