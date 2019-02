Blick auf eine radikale Pazifististin

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit ist im vergangenen Jahr der 175. Geburtstag der ersten Frau, die den Friedensnobelpreis erhielt (1905), vorübergegangen. Bertha von Suttner setzte sich ein für den Frieden in Europa und für Frauenrechte und kämpfte gegen den Antisemitismus ihrer Zeit. In einem Vortrag von Ackermann-Gemeinde und Deutsch-Tschechischem Club stellt Franz Kubin am Donnerstag, 21. Februar, um 17 Uhr im Begegnungszentrum Friedrichstraße 2, Leben und Leistungen dieser "radikalen Pazifistin" vor. frei. red