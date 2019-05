Blick auf "ein schönes Leben"

Der Name Jauchstetter ist in Maroldsweisach und Umgebung ein Begriff. Margot und Heinz Jauchstetter feierten am Freitag ihre diamantene Hochzeit. 60 Jahre gehen sie gemeinsam durch dick und dünn, erlebten Höhen und Tiefen. "Wir hatten bisher ein schönes Leben", sagt Heinz Jauch-stetter und blickt seine Jubelbraut liebevoll an.

Kennengelernt hat Heinz Jauchstetter seine Margot auf der Ditterswinder Kirchweih beim Tanz. "Da waren die Mädla aus Ermershausen und eine von ihnen war meine Margot", sagt er. An der Schiffschaukel sah er sie damals stehen, da sei sie ihm aufgefallen. Es blieb nicht beim "Schiffschaukeln". Vor 60 Jahren läuteten die Hochzeitsglocken. Heinz Jauchstetter hat als Kaufmann in Schweinfurt gelernt und kam nach der Lehre wieder in das elterliche Geschäft in der Vorstadtstraße in Maroldsweisach. Seine Ehefrau Margot, eine geborene Döhler aus Ermershausen, war Apothekenhelferin und hat sich nach der Hochzeit im Geschäft ihres Mannes eingebracht. Im Mai 1991 haben die beiden einen Einkaufsmarkt an der Zeilbergstraße übernommen und bis Dezember 2018 zusammen mit ihrer Tochter Gabi geführt. Heinz Jauchstetter war Mitglied in Vereinen, so beim Sport- und Schützenverein, bei der Blaskapelle und im Gesangverein und bei der Verkehrswacht Haßberge. Er und seine Frau haben in früherer Zeit gerne Tennis gespielt, und die Jubilarin war eine "richtige Leseratte", wie ihr Mann lachend sagt. Margot Jauchstetter schaut nachdenklich: "Wenn ich so zurückblicke, waren die 1960er und 70er Jahre unsere schönste Zeit." Auch an ihre Kindheit erinnert sie sich und besonders an Touren auf dem Motorrad mit ihrem Vater.

Das Jubelpaar freut sich über drei Kinder, sechs Enkel und zwei Urenkel. "Wir waren früher eine Großfamilie mit 14 Personen unter einem Dach", sagt Margot Jauchstetter. Ihr Mann Heinz ergänzt: "Da wurde es schon eng in der Küche."

Er ist heute 80 Jahre, seine Frau Margot 79. Als Gratulanten waren Landrat Wilhelm Schneider, der Bürgermeister Wolfram Thein und sein Vertreter Harald Deringer gekommen. hw