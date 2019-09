Blick auf 50 Jahre Gymnasium

In diesem Jahr feiert das Friedrich-Rückert-Gymnasium den 50. Jahrestag seiner Gründung. An der Schule wurde dieses Jubiläum bereits im Rahmen eines Festaktes und des Schulfestes Ende Juli begangen. Nun zeigt der Bürgerverein Ebern im Heimatmuseum eine Ausstellung mit Lehrmitteln und Objekten aus 50 Jahren Unterricht am Eberner Gymnasium. Die Ausstellung, die schon am Schulfest zu sehen war, wurde von Schülern des FRG unter der Leitung von Studiendirektor Michael Geuß konzipiert.

Der Besucher kann in die Welt der Tageslichtprojektoren, Matrizen und Lernkarten eintauchen und historische Fotografien und Schulhefte bewundern. Die Ausstellung öffnet am Sonntag, 29. September um 11.15 Uhr. Geöffnet ist sie bis zum 3. November an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. red