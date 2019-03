Bleibt Baunach weiter oben?

Die Kreisliga-Fußballerinnen des FC Baunach sind gegen die SpVgg Rattelsdorf klarer Favorit.

Kreisliga Schweinfurt

FC Eibstadt - TSV Westheim Die im Flex-Modell antretenden Westheimerinnen wollen beim FC Eibstadt ihren ersten Saisonsieg einfahren. Die Gastgeberinnen rangieren mit zwei Siegen aus fünf Partien zwei Ränge vor dem TSV und gehen als Favorit in dieses Duell. Anpfiff ist am Sonntag um 10 Uhr.

Kreisliga Bamberg

FC Baunach - SpVgg Ratttelsdorf

Die Gastgeberinnen sind am letzten Wochenende mit dem Heimsieg gegen Oberhaid gut aus den Startlöchern gekommen und untermauerten die Tabellenführung. In einem weiteren Heimspiel kommt es zum Derby gegen die SpVgg Rattelsdorf. Anpfiff ist heute um 16 Uhr. Der FCB geht als Favorit in das Duell gegen den Tabellenletzten. Das Hinspiel gewann der FCB 4:1.

Kreisklasse Nord

SG Schottenstein/Frickend. - SG Ludwigsstadt

Die SG Schottenstein hat die Zähler aus der Partie gegen die SpVgg Eicha II am Grünen Tisch zugesprochen bekommen. In einem weiteren Heimspiel am Sonntag, 11 Uhr, will die SG wieder in den Spielbetrieb einsteigen. Diese Aufgabe sollte lösbar sein. Im Hinspiel setzte sie sich sich mit 7:4 durch. di/red