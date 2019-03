Bleiben die Bebauungspläne?

Um den Vollzug der Baugesetze und die Erteilung von Befreiungen für die in Bebauungsplänen festgesetzten Zahl der Vollgeschosse ging es in der Sitzung des Gemeinderates Breitbrunn. Das Landratsamt in Haßfurt hatte mitgeteilt, dass es weiteren städtebaulichen Fehlentwicklungen vorbeugen wolle und deswegen diese Genehmigungspraxis nicht mehr weiterführe. Trotzdem sprach sich der Gemeinderat bei einem eingereichten Bauantrag aus Lußberg für die Zulassung eines zweiten Vollgeschosses und weiterer Befreiungen für Dachneigung, Dachgauben und Errichtung eines höheren Kniestocks aus.

Änderungen

Die Bürgermeisterin Gertrud Bühl (FW) teilte mit, dass das Landratsamt seine Genehmigungspraxis hinsichtlich der Vollgeschosse geändert habe, und zitierte aus einem Schreiben der Baubehörde in Haßfurt. Ob eine Genehmigung des Vorhabens in Lußberg möglich ist, sei daher sehr fraglich, sagte sie. Am Erweiterungsbau stelle das Obergeschoss das zweite Vollgeschoss dar und damit werde eine Zweigeschossigkeit erreicht.

Zu einer ähnlichen Situation sei es bei einem Bauplan in der Pfarrer-Weippert-Straße in Breitbrunn gekommen. Hier habe aber der Bauwerber seinen Plan zurückgezogen und werde ihn so ausrichten, dass kein zweites Vollgeschoss entstehe.

Wie die Bürgermeisterin mitteilte, wird das Landratsamt bei der Zahl der Vollgeschosse keine Befreiungen mehr erteilen; es sei denn, es existierten im selben Bebauungsplan gleich gelagerte Bezugsfälle. Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans seien eigentlich nur möglich, wenn Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Um den Ansprüchen der Bauherren und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gerecht zu werden, empfehle es sich deswegen, bei der Ausweisung neuer Baugebiete besonderes Augenmerk auf die Festsetzungen des Bebauungsplans zu legen. Unter Umständen müssten alte Bebauungspläne zukunftsfähig gemacht werden, so die Meinung der Baubehörde.

Anregungen und Bedenken

Gemeinderat Thomas Schlee meinte, dass das Landratsamt feinfühliger sein müsse und dies der Gemeinde überlassen sollte. Ihn interessiert, ob diese neue Regelung bayernweit gelte oder nur eingeschränkt auf den Landkreis Haßberge bezogen sei.

Bürgermeisterin Bühl sieht dann ein Problem, wenn man solch eine Änderung von heute auf morgen vornehme. Es sei schon eine Bürgermeisterversammlung angesetzt, in der man über dieses Thema noch einmal sprechen werde. In der Gemeinde gehe es dabei unter Umständen um die Bebauungspläne Schatter I und II, an der Kirche sowie den Teichtacker I und II. In Kottendorf habe man in der Siedlung schon ein genehmigtes Toskana-Haus. Schwierigkeiten gebe es eventuell jetzt mit dem Bauplan in der Lußberger Siedlung. Man wolle aber noch die weiteren Gespräche abwarten und sah deswegen von einer Beschlussfassung ab.

"Unendliche Geschichte"

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Kindergartens wurden Meinungen laut, dass dies langsam zu einer "unendlichen Geschichte" werde. Vom Landratsamt kämen immer wieder Nachfragen und Forderungen zum Bauplan, hieß es. So gehe es derzeit noch um den Kinderwagenstellplatz, rauchdichte Türen und Abstandsflächen zum Nachbargrundstück.

Das Ingenieurbüro hat die Ausschreibungsunterlagen fertiggemacht. Man kann aber erst ausschreiben, wenn die Genehmigung des Bauplans vorliegt. Eigentlich ist der Baubeginn für Mai vorgesehen.

Die Bürgermeisterin informierte über ein Schreiben von Josef Weigmann aus Lauter, dessen Geburtsort und ehemaliger Heimatort der Weiler Edelbrunn ist. Nach seinen geschichtlichen Nachforschungen geht die "Erstnennung von Edelbrunn" auf das Jahr 1319/1320 zurück, so dass der Breitbrunner Gemeindeteil im Jahr 2020 dieses Jubiläum feiern könnte. Weigmann wäre bereit, anlässlich des Jubiläums seines Geburtsortes eine Chronik zusammenzustellen. In diesem Zusammenhang wies Bühl darauf hin, dass man im Jahr 2023 auch "900 Jahre Erstnennung von Breitbrunn" begehen könne.

Anfrage

Von Kreisfachberater Guntram Ulsamer lag eine Anfrage vor zur Beteiligung der Gemeinde am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" im Sommer 2019. Er sucht fünf Gemeinden, die am Wettbewerb teilnehmen würden, und sieht Breitbrunn gut gerüstet aufgrund seiner vielfältigen Aktivitäten. Aus dem Gremium kam der Hinweis, dass man hierzu erst einmal die Vereine ansprechen sollte. gg