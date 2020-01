Bleib fit, mach mit: Februar-Termine

Termine für Senioren im Februar: Die aktiven "Mach mit"-Senioren im Mehrgenerationenhaus treffen sich am Montag, 3. Februar, zur Gymnastik. Die erste Gruppe beginnt um 10 Uhr, die zweite um 11 Uhr. Jede erste und dritte Woche im Monat (diesmal am 3. und 17. Februar) kann man von 15 bis 16 Uhr sein Gedächtnis durch heitere Rätsel und Übungen trainieren. Das Veeh-Harfen-Ensemble unter der musikalischen Leitung von Dr. Marcus Döbert übt am Donnerstag, 6. Februar, ab 14.30 Uhr. Am Freitag, 7. Februar, findet ab 14.30 Uhr der Senioren-Singkreis mit Mila am Piano statt. sek