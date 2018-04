Blechteil fliegt gegen Renault

Ein Renault, den eine Frau steuerte, fuhr am Montag gegen 16.20 Uhr auf dem Autobahnzubringer von Knetzgau in Richtung Haßfurt/Zeil. Der Fahrerin kam ein Klein-Lkw entgegen, der ein Blechteil verlor. Es wurde gegen ihren Renault geschleudert, so dass ein Schaden von 500 Euro entstand. Die Polizei sucht den Verursacher und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden, Rufnummer 09521/9270.