Blechschaden: Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrer hat zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen an einem in der Josef-Dörflinger-Straße in Bad Brückenau abgestellten Mercedes erheblichen Sachschaden verursacht. Für die Ermittlungen der Polizei wäre interessant, ob Anwohner oder Passanten beobachtet haben, wie ein Fahrzeug an einem schwarzen Mercedes hängen blieb und sich entfernte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060, entgegen. pol