Blechschaden verursacht

Am frühen Montagmorgen fuhr ein 29-Jähriger in der Altdorfer Straße nach Polizeiangaben aus Unachtsamkeit mit seinem Seat auf ein geparktes Auto. An den beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Seatfahrer konnte den Besitzer des geparkten Ssangyong nicht ausfindig machen. Daher meldete er den Unfall zunächst telefonisch bei der zuständigen Polizeiinspektion Hammelburg. Anschließend fuhr er zur für seinen Wohnort zuständigen Polizeiinspektion in Bad Brückenau und ließ den Unfall aufnehmen. pol