Blechschaden nicht gemeldet

In der Rabensteinstraße an der Einmündung "Die Höh" in Wildflecken parkte am Donnerstag, gegen 7.30 Uhr, eine Skodafahrerin ihren Wagen. Als sie eine halbe Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie einen Schaden an der hinteren linken Türe und am Stoßfänger hinten links feststellen. Offensichtlich war ein unbekannter Pkw an ihrem Skoda hängen geblieben und hatte Schaden von etwa 1500 Euro angerichtet, schreibt die Polizei. Eine Nachricht hatte der Verursacher nicht hinterlassen. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht, Tel.: 09741/6060. pol