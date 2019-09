Niederndorf vor 18 Stunden

Blechschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Weil ein VW-Fahrer die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtet hat, ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Vacher Straße/Am Behälterberg in Niederndorf gekommen...