Blechschaden im Parkhaus

Im Parkhaus im Staatsbad touchierte eine 41-jährige Frau mit ihrem Peugeot am Freitagmorgen einen dort abgestellten Audi. Nachdem der Besitzer nicht ausfindig zu machen war, brachte die Dame einen Hinweiszettel am geschädigten Fahrzeug an und meldete den Unfall bei der Polizei. Die Höhe des Sachschadens dürfte bei 1000 Euro je Pkw liegen. pol