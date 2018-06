Blechschaden beim Einparken

pol



Zu einem Parkrempler kam es am Samstag gegen 19.45 Uhr in der Bad Kissinger Schönbornstraße: Eine 31-jährige Autofahrerin wollte ihren Pkw einparken. Als sie dabei rückwärts rangierte, stieß sie mit der Heckseite ihres Wagens leicht gegen die Frontseite eines ordnungsgemäß hinter ihr stehenden Pkw. Den Fremdschaden schätzt die Polizei in ihrem Bericht auf 50 Euro.