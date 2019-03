Blechschaden beim Abbiegen auf Ostring

Am Freitagabend befuhren ein 62-jähriger Autofahrer sowie ein 59-jähriger Fahrzeuglenker aus Reiterswiesen kommend die Kissinger Straße und bogen beide nebeneinander auf den Ostring in Fahrtrichtung Garitz ein. Der ältere Fahrer wollte den Fahrstreifen wechseln und übersah den neben ihm fahrenden Pkw, sodass es zum leichten Anstoß kam. An beiden Wagen entstand ein Schaden von 1600 Euro. Der 62-Jährige erhielt eine Verwarnung. pol