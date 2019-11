Blechschaden bei Vorfahrtsverletzung

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ungefähr 4000 Euro kam es am Mittwoch zur Mittagszeit an der Einmündung Coburger Straße/Max-Roesler-Straße in Bad Rodach, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Ein 79 Jahre alter BMW-Fahrer wollte nach links in die Coburger Straße einbiegen, übersah jedoch einen vorfahrtsberechtigten 84-Jährigen in dessen Toyota. Beide konnten einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, und es blieb bei Blechschäden. pol