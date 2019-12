Ebensfeld vor 17 Stunden

Unfall

Blechschaden auf der A 73

Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages wollte eine junge Fahranfängerin bei der Anschlussstelle Ebensfeld auf die A 73 in Richtung Suhl auffahren. In der Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über i...