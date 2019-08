Einmal kurz nicht aufgepasst, und schon kracht's: Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand am Feiertag gegen 15 Uhr an der Ampelanlage am ehemaligen "Deutschen" Haus in Bad Brückenau. Die 67-jährige Fahrerin eines Nissan fuhr in einem unaufmerksamen Moment auf einen bei Rot wartenden Opel auf. Die Verursacherin kam mit einem Verwarnungsgeld davon, berichtete die Polizei Bad Brückenau. pol